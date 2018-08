"Vamos a luchar para quedarnos con el Supporters' Shield y la MLS Cup", avisa David Villa

"Estoy feliz por estar regreso con el equipo", señaló 'el Guaje' tras el encuentro. "Estaba muy preocupado, fue una mala fase para mí porque no podía ayudar al equipo. Ese es siempre lo principal para mí. Ayudar, estar con el equipo. Y no podía hacerlo", insistió.

"Hice todo para estar saludable lo antes posible, pero la rodilla dijo 'no' varias veces", continuó. "Con más trabajo la rodilla me decía que no, y tuve que esperar hasta que la rodilla dijera 'sí'. No fue tan fácil jugar después de tanto tiempo fuera. Pude jugar 70 minutos en un escenario difícil. Estoy feliz por la victoria. Eso es lo más importante".