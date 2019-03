Uriel Antuna, 'la Máquina' que por un rato hizo olvidar a Zlatan Ibrahimovic en LA Galaxy

A Antuna -llegado este año, cedido por Manchester City al club californiano- le tocó el difícil papel de reemplazar al lesionado Ibrahimovic , pese a no ser un delantero centro propiamente dicho. A lo largo del encuentro el atacante mantuvo a raya a la última línea de 'los Loons'.



"Te da mucha confianza saber que el entrenador te da la oportunidad de estar en la cancha", agregó el volante ofensivo en declaraciones a la web oficial de LA Galaxy. "Afortunadamente me he ido sintiendo mejor a medida que pasaron los partidos. Y, como dije, lo he dado todo en lospartidos en los que jugué desde mi llegada y en cada entrenamiento".