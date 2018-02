Uno de los símbolos de Seattle Sounders cambia de equipo en la MLS como agente libre

Luego de ocho temporadas de servicio en Seattle Sounders, el veterano defensor Brad Evans fichó el martes con Sporting Kansas City, en condición de agente libre.

El futbolista de 32 años deja el club de la Costa Oeste tras ganar la MLS Cup de 2016 y de adjudicarse cuatro Copas Abiertas de Estados Unidos. Además, Evans había ganado el título de liga de la MLS en 2008 con Columbus Crew SC.





Evans se suma al SKC con un contrato de una temporada de duración, con la opción de extenderlo a 2019, tras un 2017 en el que -por diversas lesiones- apenas pudo jugar 11 partidos.

"Estoy emocionado por la oportunidad de unirme a Sporting Kansas City y ayudar al club a conseguir campeonatos", señaló el jugador a través de un comunicado. "Este es un capítulo nuevo y emocionante en mi carrera y no veo la hora de jugar ante nuestos maravillosos aficionados en el Children's Mercy Park. Me gustaría también agradecer a la organización de Seattle Sounders y a sus seguidores que me dieron durante los últimos nueve años".



Brad Evans -que sumó 27 partidos con la selección de Estados Unidos- es un futbolista de una interesante producción para alguien que habitualmente se desempeña de mitad de cancha hacia atrás. En 225 partidos de temporada regular y Playoffs, marcó 28 goles y registró 31 asistencias.





"No puedo agradecer lo suficiente a la familia y jugadores de Seattle Sounders FC que confiaron en mí, y por supuesto a la ciudad de Seattle, por 9 años de recuerdos fantásticos. Lo pasamos bien, y espero que sigan apoyando al equipo en buenos y malos momentos. Seré su futuro gerente general", escribió Evans en Twittter, como sentida despedida.

"Somos muy afortunados al dar la bienvenida a Brad a nuestro club", señaló Peter Vermes, entrenador de Sporting Kansas City, en una declaración oficial. "Con su mentalidad y su ética de trabajo sabemos qué puede aportar a nuestro equipo, y para nosotros poder agregar a un jugar de tanta personalidad y experiencia es una oportunidad increíble. Nos entusiasma que sea parte de nuestro vestuario".



