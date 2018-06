Uno de los mejores equipos de la Bundesliga podría contratar a entrenador de la MLS

Así como Patrick Vieira -entrenador de New York City FC- ha sido vinculado recientemente con distintos clubes europeos, algo similar parece estar ocurriendo al otro lado del río Hudson. En una entrevista concedida a la prestigiosa publicación BILD , Oliver Mintzlaff -jefe global del área de fútbol del 'Grupo Red Bull'- aseguró que el próximo entrenador del RB Leipzig, de la Bundesliga alemana, será "una sorpresa".

En el marco de la conversación, Mintzlaff apuntó que el nuevo técnico debería ser alguien capaz de trabajar con jóvenes talentos, ser un especialista en la presión alta y en el contraataque... Casi, casi, exactamente de la manera en la que intenta hacer jugar Jesse Marsch a New York Red Bulls, una de las franquicias más potentes de la MLS.

De acuerdo con BILD, Jesse Marsch goza de buena reputación dentro de la 'familia' de los equipos de fútbol de Red Bull. Además, el ex delantero nacido en el estado de Wisconsin obtuvo recientemente su licencia de entrenador expedida por la UEFA y parece estar encantado con la posibilidad de trabajar en Europa. Recientemente, el estadounidense manifestó al periódico The New York Post su satisfacción por pertenecer a ese grupo internacional, y que deseaba convertirse en el futuro en parte de los equipos de Leipzig o Salzburgo.