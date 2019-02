Una vida en paralelo junto a Carlos Vela, y una nueva oportunidad en LAFC para joven arquero mexicano

Ese día, el nacido en México debutaba tras ocho meses de inactividad por una lesión en el hombro que lo había tenido 20 meses fuera de actividad. “La del bazo fue una lesión peligrosa, me dejó una cicatriz en el estómago, pero pues el miedo se me quitó”, explicó.

“Dije, estoy haciendo lo que me gusta y lo voy a hacer sin miedo. Tengo más probabilidades de que me pase algo de nuevo si voy con miedo que si voy de verdad”, analizó Pablo sobre el trabajo mental realizado apara superar las lesiones.

Su padre, Ivar Sisniega, ex directivo de Chivas y ex ministro de deporte. También fue atleta olímpico y abanderó a México en Los Ángeles 1984. “Nunca nos obligaron o presionaron por ser deportistas. A mi hermano no le gusta el deporte y no pasa nada. Pero yo desde chico quería ser futbolista profesional”, describió Pablo sobre lo que significa crecer en una familia con tanto deporte y alta demanda competitiva.