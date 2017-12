Una ola de color 'verde esperanza': Seattle Sounders llegó a Toronto repleto de confianza

TORONTO, ON -- Los Sounders llegaron a Toronto. El equipo de los vigentes campeones de la MLS realizó un largo viaje para enlazar Seattle con la ciudad canadiense. Un lugar que les sienta bien, al punto que por momentos el lobby del hotel en el que el conjunto de la región de Cascadia se aloja parecía una pequeña marea verde cuando el equipo y algunos de sus aficionados se cruzaron a la llegada del plantel, cerca de las 10 de la noche.

El ánimo del equipo de Seattle es alto. Explosivo. Sus jugadores son pura confianza. "Este grupo tiene una resiliencia especial", comentó el joven volante Cristian Roldan. "Este año tuvimos que sobreponernos a un montón de lesiones. Todos los jugadores de este equipo han causado de una manera u otra un impacto. Lo de este año ha sido un tema de mentalidad".



"Este año he sido un poco más líder en el equipo, hablo más con mis compañeros", valoró Roldan. "En la cancha la gente me respeta más. Y el hecho de haber sido convocado por la selección ha sido un impulso enorme a mi carrera".

Pero más allá de momentos individuales en particular, el californiano de 22 años quiso explicar el entusiasmo que se vive en el seno de los Sounders desde su aterrizaje en Toronto. "Creo que esta ciudad tiene un pulso eléctrico por la final que vamos a jugar", explicó. "Lo siento de una manera más fuerte que el año pasado. Esto es una revancha. Toronto es un equipo muy bueno. Los dos clubes han mejorado mucho".



A la hora de los pronósticos, Roldan no se reservó nada. "El partido será una batalla", dijo. "Ellos tienen muchas estrellas que atacarán al centro de nuestra defensa, donde están Román Torres y Chad Marshall. [Sebastian] Giovinco y Jozy [Altidore] son difíciles de controlar. Toronto intenta tener la pelota y dictar el ritmo del partido, pero nosotros los podemos lastimar al contragolpe. Este año será un partido de ida y vuelta".

"Si los Sounders quieren dejar un legado en la MLS, todo comienza con la final del sábado. Si ganamos, nuestro trabajo puede convertirse en un legado", razonó Roldan. "Pero si no somos campeones la temporada no será un éxito para nosotros. Este año hasta ahora no hemos ganado ningún trofeo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para quedarnos con la MLS Cup".



Una visión con la que coincidió el delantero Jordan Morris. "Este equipo se fija unos objetivos tan altos que no creo que podamos hablar de 'éxito' si no ganamos la liga. Ganar la MLS Cup es el objetivo de cada temporada", expuso el atacante, que estuvo varios meses de 2017 ausente por problemas con las lesiones.

"En lo personal, ha sido un año difícil", expresó. "Obviamente, estoy intentando regresar y dejar mi marca de la mejor manera que puedo. Si es entrando desde el banco de suplentes, perfecto", validó Morris. "Sabemos que los partidos cerrados se pueden abrir con pequeños cambios al equipo. Ojalá tenga la oportunidad de hacerlo el sábado".



Un año más tarde -en condiciones diferentes para él- el delantero de 23 años regresa junto a sus compañeros al lugar en el que se produjo el momento más feliz para Seattle Sounders. "No se siente como si hubieran pasado tantos meses. El tiempo va muy rápido", dijo con cierta añoranza. "En 2016 dije que tomaba el viaje a Toronto como algo muy especial, y hoy digo lo mismo. Uno no puede asegurar que volverá a estar en una MLS Cup el año próximo. Esto es un poco un déjà vu, pero lo vivimos intensamente".