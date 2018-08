Un paseo por la mente del goleador: el lado menos conocido del artillero Josef Martínez

El primer detalle que llama la atención es que Martínez es el último en descender del bus que lleva al plantel a los estadios. "Siempre me ha gustado ser el último", explicó. "Eso significa que me gusta ver a mis compañeros desde atrás. Siempre me ha tocado estar en el último asiento. Donde sea. Aquí, en la selección, cuando era pequeño, y siempre me tocará ahí".

Otra curiosidad del número 7 de Atlanta United es que trata de no pisar las líneas de la cancha. "Mi abuela siempre me dijo que uno tiene que levantarse con el pie derecho. Pero yo cuando comienzo un partido, comienzo con el pie izquierdo. Entonces, no se si es superstición o no, pero no me gusta pisar las rayas", reveló. "La raya es sinónimo de que entras o no entras. Entonces pisar la raya nunca me ha gustado, dentro del partido y en el entrenamiento.