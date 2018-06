Un 'fichaje' clave para Sporting Kansas City: Felipe Gutiérrez avanza en su recuperación

Pero esa estimación podría recortarse, y el retorno oficial de Gutiérrez podría producirse antes. De acuerdo con Sam McDowell -cronista del periódico The Kansas City Star- el integrante de 'la Roja' ha intensificado su trabajo físico recientemente, aunque todavía no se ha unido a los entrenamientos de SKC. El técnico Peter Vermes no ha divulgado todavía cuándo el futbolista podría unirse nuevamente al equipo, aunque existen signos de que todo podría producirse antes del 1 de agosto.