“¿Tú vas a correr de regreso?”, la charla entre Wayne Rooney y Luciano Acosta que derivó en épico triunfo

“Le dije a Rooney, ‘yo me voy, y tú te quedas aquí’”, reveló Acosta. “Y Wayne me contestó ‘No, no, tú te quedas y yo regreso’, y lo mire como diciendo, ‘¿Tú vas a correr de regreso?’”

“Para ser justos con Will Johnson, trabajo muy duro todo el partido…creo que no se percató de donde estaba. Creo que no vio que no había arquero en el arco y que Stefano Pinho se encontraba abierto en la banda contraria. Tienes que darle mucho crédito a Wayne Rooney por el sprint que se aventó para regresar”.