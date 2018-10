Tres titulares de New York City FC firman contratos de larga duración con el conjunto celeste

New York City FC anunció el miércoles que el central peruano Alexander Callens, el volante finlandés Alexander Ring y el arquero estadounidense Sean Johnson firmaron con el club nuevos contratos de larga duración. El trío permanecerá con el equipo celeste hasta el final de la temporada 2019 y más allá, tras acordar nuevos convenios de varios años de duración.

"Estoy muy feliz que el club tenga esta confianza en mí, y la única manera de retribuir esto es trabajar al 100% y darlo todo", expresó Callens. "Los aficionados siempre me respaldaron, siempre nos están apoyando en momentos malos y buenos. Eso nos da confianza cuando salimos a la cancha, y esperamos poder darles alegrías".

"Supe desde que jugué mi primer partido con el club que estaba en un lugar en el que quería jugar por mucho tiempo", manifestó Johnson. "Todo el mundo en la organización me ha hecho sentir en casa: los aficionados, los directivos y mis compañeros".

"Estoy muy feliz por la manera en la que el club y los aficionados han cuidado de mí y de mi familia", señaló Alexander Ring. "La manera en la que nos adoptaron. No fue una decisión difícil para mí continuar aquí y firmar nuevamente con este gran club".

“Como ya he dicho muchas veces, no hablo demasiado fuera de la cancha, trato de hacerlo dentro del terreno de juego y representar a mi club de la mejor manera que puedo. Creo que ellos lo aprecian así. Quizás no soy el jugador más técnico, pero saben que voy a dejar el corazón en la cancha. Quiero agradecer a los aficionados por reconocer eso y por siempre alentarme y alentar al equipo".