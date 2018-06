Tres clubes de la MLS inician esta noche su aventura en la Copa Abierta de Estados Unidos

Philadelphia Union vs. Richmond Kickers (USL) 7:00 pm ET / Talen Energy Stadium; Chester, Pa.

El Union fue finalista de la Copa Abierta en las ediciones de 2014 y 2015, y se medirán a Richmond Kickers por primera vez en la historia. En la cuarta ronda de 2017, Philadelphia Union derrotó a Harrisburg City Islanders por 3-1 en su estadio, antes de ser eliminados por New York Red Bulls en la siguiente etapa.

D.C. United vs. North Carolina FC (USL) 7:00 pm ET / Maryland SoccerPlex; Boyds, Md.

D.C. United, que ganó la Copa Abierta de Estados Unidos en tres ediciones (1996, 2008 y 2013), regresa al Maryland SoccerPlex -donde el año pasado eliminó por 4-1 al Christos FC en la cuarta ronda, antes de ser eliminados en la quinta fase por New England Revolution.

Louisville City FC (USL) vs. New England Revolution

7:00 pm ET / Lynn Stadium (Universidad de Louisville); Louisville, Ky.