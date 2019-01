Tras un "altercado" con el cuerpo técnico, subcampeón del mundo dejará de ser parte de Toronto FC

"El año uno tuvo buenas y malas, pero recuperé el disfrute y no veía la hora de comenzar una nueva temporada. Estaba preparado para darlo todo", escribió el holandés en su cuenta de Instagram el miércoles por la noche. "Desgraciadamente el año dos nunca comenzará debido a diferencias con el cuerpo técnico. Simplemente quiero ganar, sin importar las consecuencias. Supongo que esa mentalidad fue demasiado para ellos y decidieron que no me necesitaban para esta temporada".