Tras sufrir grave lesión, Yangel Herrera trabaja para volver a jugar con NYCFC antes de fin de año

El volante de 20 años fue una pieza fundamental en la temporada 2017 para New York City FC. Y comenzó 2018 con el mismo estátus. Pero una grave lesión contraída en junio en un partido como visitante frente a Houston Dynamo truncó las expectativas de Herrera, quien sentía que podía dar el salto al fútbol europeo durante el verano.

El dueño de la camiseta 30 de los celestes no pierde el optimismo. Su camino de regreso al fútbol avanza rápidamente, y él mantiene la esperanza de volver a jugar antes de que termine el año.

"Me siento muy contento con respecto al progreso que he hecho con mi lesión día a día", expresó Herrera en declaraciones que reproduce la web sbisoccer.com. "Estoy trabajando diaramente para mejorar y regresar al final de la temporada. Todavía no pude salir a la cancha a trabajar, pero espero hacerlo tan pronto como sea posible".