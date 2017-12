Tras su éxito con Suecia, los Sounders esperan que Gustav Svensson sea protagonista ante el Toronto de Giovinco

No es exagerado decir que sin Gustav Svensson, los Seattle Sounders no estarían a punto de disputar su segunda final consecutiva en la MLS. Este sábado, por segunda vez, los Sounders se medirán a Toronto FC (4pm ET; Unimás) y se espera que el sueco vuelva a ser protagonista.

Svensson, quien fue parte del equipo que famosamente eliminó a Italia de cara al Mundial de Rusia 2018, fue fichado por Seattle como volante de marca por detrás de Osvaldo Alonso y Cristian Roldán. Sin embargo, el sueco se ha ganado un espacio regular en la escuadra, sumando 30 partidos como titular esta temporada.



“Él ha sido importante porque, primero que todo, ha jugado en múltiples posiciones, más que la que él quisiera”, dijo el DT de los Sounders Brian Schmetzer. “Y, segundo, ha crecido junto al grupo y ha progresado a lo largo de la temporada y ha tenido un gran role en partidos que han sido exitosos. Ha sido una grata sorpresa y estamos muy felices de tenerlo”.

A sus 30 años, Svensson se ha convertido en uno de los jugadores más populares en el vestuario de los Sounders. Y es que se trata de u jugador que ha militado en múltiples países, desde su natal Suecia hasta Turquía, Ucrania y China.

Su vida en la MLS le ha ofrecido tranquilidad al jugador, quien venía de jugar de Ucrania en una dura época donde Rusia se estaba apoderando de la zona de Crimea. Con su nuevo equipo, Svensson regresó a su selección nacional y jugó por 70 minutos en el partido en el que Suecia eliminó a Italia, algo que llamó “uno de las cosas más grandes que me han pasado”.



“Cuando me fui a China, mis chances de regresar a la selección nacional se redujeron y pensé que sería lo mismo con la MLS porque está lejos de Europa y es difícil de seguir”, dijo Svensson. “Obviamente he hecho las cosas bien con los Sounders porque fui llamado y estoy jugando para mi selección nacional”.

Con Alonso aun limitado por lesiones, Svensson tendría básicamente su puesto asegurado en la gran final ante Toronto. En años anteriores, una lesión de Alonso para los Sounders causaba terror. Ahora, con Svensson en el equipo, es algo manejable.

“No llamaría a Gustav el reemplazo de Ozzie porque él es un buen jugador por sí solo”, dijo Schmetzer. “Él encaja en nuestro equipo y lo que hemos hecho con él esta temporada es un ejemplo de su versatilidad”.



