Tras moldear a goleador de MLS, 'Titi' Henry influye en una de las grandes figuras de Rusia 2018

La última temporada de Thierry Henry con New York Red Bulls en MLS, fue una de 10 goles y 14 asistencias, y fue la segunda (primera completa) de Bradley Wright-Phillips en el equipo. El inglés terminó ese curso con 27 goles y dos asistencias.

“Fui realmente un estudiante suyo. Incluso cuando yo pensaba que había hecho las cosas bien él me explicaba lo que había hecho mal”, explicó en su momento Wright-Phillips. “Lo llevé al entrenamiento y a cada uno de los partidos. Ojalá pueda recordar esas enseñanzas y ponerlas en la siguiente temporada”.

“En eso es en lo que más nos ayudó antes de irse. En tomar responsabilidades y no depender solamente de él”, explicó el delantero londinense tras la partida del francés al finalizar la temporada 2014 y justo antes de arrancar la 2015.

Thierry Daniel Henry dejó legado en MLS, en New York Red Bulls, y especialmente en un goleador que buscaba establecerse por sí mismo sin la sombra de su padre ('BWP' es hijo de Ian Wright, historia viva del Arsenal) en un país nuevo para él.

