Autor del primer triplete en la historia de LAFC, Adama Diomandé es el Jugador de la Semana

Diomandé grabó su nombre en los libros tras marcar el primer hat trick en la historia de LAFC el pasado sábado en la victoria de Philadelphia Union por 4-1, en el Banc of California Stadium. Diomandé lleva siete goles en sus primeros cinco partidos de la MLS, lo cual representa la mayor cifra de anotaciones de cualquier jugador en la historia de la liga tras disputar cinco duelos. LAFC se posiciona de tercero en la Conferencia del Oeste con 30 puntos (9V-3E-4D récord general).

Los Angeles Football Club regresa a la cancha el martes, cuando viaje a Houston para enfrentarse al Dynamo en el BBVA Compass Stadium (9 p.m. ET, ESPN+), antes de recibir a Orlando City SC el sábado 7 de julio (4:30 p.m. ET, FOX / FOX Sports GO / FOX Deportes).