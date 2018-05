Tras levantar la voz, Zlatan asume la actual suerte de LA Galaxy como otro de los retos en su carrera

Ibrahimovic bromeó con la prensa, aceptó que las derrotas consecutivas molestan, pero dejó en claro que no se está quejando, sino afrontando la nueva situación en su carrera.

CARSON, California -- El sueco Zlatan Ibrahimovic había levantado su voz tras la más reciente derrota del LA Galaxy, pidiendo a sus compañeros que se despertaran. Ahora, cuando su equipo viaja a Dallas, el ‘León’ bajó las armas y aceptó el reto.

'Ibra' habló con los medios tras el entrenamiento de este jueves y antes del viaje para enfrentar el sábado a FC Dallas (Univision - 3:30 pm ET). “No se trata solo de los defensores, se trata de que defendamos todos”, aseguró inicialmente, aclarando que además cree que una victoria los puede poner en la dinámica de ganar más seguido de forma consecutiva.

Luego aclaró que a pesar de que es verdad que nunca se había visto involucrado en una racha tan negativa, no se trata de una queja. “Fueron tres en 20 años”, dijo al preguntársele si alguna vez había perdido más de tres partidos consecutivos. “Pero está bien. No me estoy quejando, es un reto diferente, una situación diferente”, apuntó.





El exdelantero de Manchester United acepta las condiciones del juego. “Es una nueva situación para mí absolutamente. Pero me gusta el reto”, dijo, y se extendió en lo que dignifica esta nueva etapa en su vida. “Es otro tipo de reto en comparación con los que he tenido, y me gusta, así que resolvamos este también”.

Como es tradicional con Zlatan, hubo espacios para las bromas, tanto con los periodistas como con compañeros, incluso en español. Pues al retirarse, encontró que conversábamos con Jonathan dos Santos y le gritó al pasar, ‘Jona, estás hablando demasiado”.

El ambiente no parece ser incómodo en el LA Galaxy a pesar de los resultados poco satisfactorios, incluso al preguntársele a Ibrahimovic si había algo diferente en la intensidad del trabajo de esta semana, él elogió al plantel. "No, estos tipos trabajan muy duro, tenemos que ganar y ya las cosas van a cambiar”, dijo.



En su rol dentro del equipo y la forma como puede ayudar a los más jóvenes, el sueco dijo que lo principal es el ejemplo y no las palabras. "Trabajar duro, hacer uno que otro comentario, pero sobre todo estar, estar allí en las buenas y las malas”, aseguró.

En cuanto a su forma de encarar el nuevo reto de no conseguir resultados positivos, Ibrahimovic dijo que las formas personales no cambian, “trabajo duro, trato de aprender, de escuchar y de resolverlo”.

Otras dos bromas hicieron parte de la charla, la preguntársele que era lo más complicado de su adaptación a Los Ángeles en la vida diaria el ‘León’ tiró “que la gente aquí no sabe manejar autos, eso es claro”.



Y finalmente, al hacer referencia a su más reciente aparición en televisión, cuando en un show nocturno hizo el papel de adivinador, ofreció gratuitamente la predicción de lo que pasará con el LA Galaxy, “Veo a este equipo levantando la copa”, aseguró.