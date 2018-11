Tras gran temporada de Carlos Vela en LAFC, se espera que regrese siendo más y mejor en 2019

LOS ÁNGELES, California -- A pesar de un 2018 que termina dentro del Once Ideal de MLS; con 14 goles y 13 asistencias, liderando a su equipo en ambas categorías; capitán, y tras jugar su segundo Mundial, Carlos Vela empieza sus vacaciones este viernes, como el resto de LAFC. El mexicano tiene una misión, dar mas y ser mejor en 2019 y su entrenador se lo ha dejado en claro.

La cultura que ha querido implantar el club en sus jugadores y la realidad de los deportistas de alto rendimiento hoy en día hacen creer a Bradley que no solo Vela sino el resto de su plantilla cumplirá con las expectativas en el manejo de su temporada sin competencia.

De hecho, se espera que un grupo de jugadores, en el que bien podría estar el mexicano, esté de vuelta trabajando por su propia cuenta en la sede del equipo, tan pronto como la primera semana de enero. Aunque por el acuerdo laboral con la Asociación de Futbolistas de MLS, no se comience la pretemporada oficialmente sino hasta los últimos días del mismo mes.

“Serán cuatro a seis semanas lejos de aquí. No de no hacer. No es necesariamente un tiempo exagerado”, remató Bradley sobre lo que se viene para sus jugadores.