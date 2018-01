Tras dejar Monterrey, Efraín Juárez se enfoca en un nuevo reto y una nueva posición con Vancouver Whitecaps

Tras cinco años como defensa lateral, el ex jugador de Monterrey buscará adueñarse del mediocampo del equipo de la MLS.

La carrera profesional de Efraín Juárez lo ha llevado a jugar por más de 10 años y en dos continentes distintos.

El mediocampista ha ganado títulos, ha jugado en la Liga de Campeones, ha ganado dos versiones de la Copa Oro y ha representado a México en el Mundial de 2010. Tras ese gran historial, el volante está perfilado a iniciar un nuevo reto en la MLS con los Vancouver Whitecaps.

Luego de su traspaso de Monterrey a la MLS la semana pasada, el jugador de 29 años asegura haber llegado a un buen nivel para afrontar un reto desconocido que lo tiene emocionado.



“He jugado en grandes competencias en Europa, en México, y ahora para mí es un nuevo reto”, dijo Juárez después del primer día de entrenamientos de pretemporada del equipo. “Tuve una charla con Carl [Robinson, DT de los Whitecaps] y me explicó lo que necesita de mí. Me explicó cosas sobre el club, la ciudad. Es un club con grandes ambiciones, entonces es un reto y todo me interesó”.

La experiencia que ofrece Juárez será crucial para Vancouver, ya que el equipo perdió a varios veteranos, incluyendo al costarricense Christian Bolaños, a David Ousted y a Andrew Jacobson. Para el DT Robinson, Juárez representa una buena adición dentro y fuera del campo.

“Es un jugador flexible”, dijo Robinson. “A él le gusta moverse en la cancha y tener el balón. Tiene un buen pedigrí y es un líder. En términos de carácter, es lo mejor que vas a encontrar. Es muy profesional en todo lo que hace”.



Además del reto de jugar en terreno desconocido, a Juárez también le atrajo la idea de jugar en su posición natural como volante de marca.

Los últimos cinco años han visto a Juárez jugar como defensa lateral, pero el movimiento al medio campo es natural para el jugador y para el club, dado que se trata de la posición preferida del Juárez y un área donde el equipo debe mejorar en 2018.

“Es una de las razones por las que vine aquí”, confirmó Juárez. “Es una de las posiciones en las que disfruto jugar. Jugaba de lateral por derecha, pero también he jugado muchos partidos en el centro. Fui a Celtic como medio. Jugué el Mundial de Sudáfrica como medio. No es que sea una posición que no conozca. A final de cuentas, es fútbol. El balón es redondo, aquí, en México o en China”.