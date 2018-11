Tras comprobar que los cambios funcionan, Sebastián Blanco quiere una página en el libro de Portland Timbers

“Empezó durante mis últimos seis meses en San Lorenzo y cambió 360 grados mi vida”, le confesó ‘Seba’ a FútbolMLS justo antes de abordar el vuelo hacia Kansas City para el partido de vuelta por la Final de la Conferencia Oeste (Jueves 9:30 pm ET).

“Sin gluten, sin azúcar, sin lácteos. Me he basado mucho más en lo natural, con algunos complementos y suplementos”, explicó el número 10 de Portland Timbers sobre la composición actual de su dieta.

“El año pasado llegué con la liga encima, sin una buena pretemporada. Y ahora con la pretemporada y la mentalidad de que al pasar los años los detalles hacen la diferencia, me preparé muchísimo en las vacaciones”, contó ‘Seba’.

Su cambio de mentalidad le ha hecho que el régimen no solo sea dentro de la competencia sino también en el tiempo libre. “Lo hago en las vacaciones también”, contó al tiempo que reconoció que su trabajo de recuperación tras los partidos es cada vez mejor.



“A veces las cosas suceden y aveces no, pero lo importante es haberlo intentado y saber que me he superado en lo que quería para este año”, lanzó acerca de sus propios resultados.