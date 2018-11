Tras complicado 2018, Giovani dos Santos y LA Galaxy evalúan la viabilidad de un futuro juntos

El mayor de los dos Santos en MLS tiene contrato hasta diciembre de 2019, con lo cual hoy por hoy es jugador de LA Galaxy y al parecer su deseo es seguirlo siendo. Giovani no ha aceptado hablar con la prensa desde su regreso del Mundial de Rusia, pero su hermano Jonathan intentó ser su 'vocero' en el tema.

“Gio se quiere quedar aquí, sabe que este año lo tuvo muy complicado. Tuvo muchas lesiones y al final si la salud no te perdona, es difícil”, aseguró Jonathan al respecto de la temporada y los deseos de su hermano.

“Quiero estar aquí, quiero jugar para este club, me siento bien aquí”, respondió rápidamente el francés acerca de si por su mente había pasado dejar LA Galaxy ante los malos resultados del equipo. “Juego, anotó, doy asistencias. Ha sido difícil colectivamente, pero personalmente me siento bien y quiero estar por varios años aquí”.



Y para quienes creen que el futuro de los hermanos dos Santos está amarrado en Galaxy, Jona dejó en claro que no. “No he pensado en esa opción (que su hermano se vaya) pero yo pase lo que pase si me quedaré aquí”, puntualizó al contar además que tiene tres años de contrato.