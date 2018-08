Toronto y Montréal llegan al clásico canadiense jugándose sus últimas cartas por un boleto a Playoffs

El clásico canadiense, Toronto FC v Montréal Impact (para los despistados que no lo sabían), ha venido enriqueciendo su historia en los últimos años de manera notable, poniéndolo a la altura con los mejores y más pasionales de la MLS – quizás no en el sentido del marketing, pero en todo lo demás, no le pide nada a ningún otro clásico.