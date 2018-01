Toronto FC, Montréal Impact y Vancouver Whitecaps se preparan para el Campeonato Canadiense 2018

La temporada 2017 quedará para siempre en el recuerdo de los aficionados de Toronto FC. No solo porque la misma finalizó con la obtenció de la primera MLS Cup para el conjunto escarlata, sino porque el club de la provincia Ontario fue el primero en conseguir un triplete en los más de veinte años de historia de la liga norteamericana.

Un triplete que se consiguió al sumar la corona del Campeonato Canadiense, el Supporters' Shield (el reconocimiento al equipo que finaliza como super líder de la temporada regular de la MLS) y el título de campeón de la liga.

La historia vuelve a comenzar pronto para Toronto FC y los otros dos equipos del 'Gran Norte Blanco' en la MLS -Montréal Impact y Vancouver Whitecaps-, quienes ya conocen su calendario de actividades en el Campeonato Canadiense de 2018.



Los tres equipos que compiten en la MLS entrarán en el torneo canadiense a partir de ronda de semifinales (con partido de ida el 18 de julio y revancha el día 25). Toronto FC, como vampeón vigente, enfrentará a un equipo de ligas o divisiones inferiores que surja de la segunda ronda, mientras que el Impact y los Whitecaps se medirán entre sí.

La edición de 2018 del Campeonato Canadiense será la primera oportunidad en la que participarán equipos de la League 1 de Ontario y de la Première Ligue de Soccer du Québec (PLSQ). Ambas competiciones estarán representadas por sus actuales campeones: el Oakville Blue Devils y el AS Blainville, respectivamente. Ambos clubes se enfrentarán entre sí, y el ganador de ese duelo se convertirá en el rivala del Ottawa Fury, de la NASL (segunda división de Estados Unidos).



La final del Campeonato Canadiense se disputará con encuentros de ida y vuelta (8 y 15 de agosto), y el equipo campeón se adjudicará una plaza en la Liga de Campeones de CONCACAF de 2019.

Este es el calendario del Campeonato Canadiense de 2018:

Primera Ronda de Clasificación

. 6 de junio: AS Blainville vs. Oakville Blue Devils

. 13 de junio: Oakville Blue Devils vs AS Blainville

Segunda Ronda de Clasificación

. 20 de junio: Ganador de la Primera Ronda de Clasificación vs. Ottawa Fury FC

. 27 de junio: Ottawa Fury FC vs. Ganador de la Primera Ronda de Clasificación

Semifinales

. 18 de julio: Ganador de la Segunda Ronda de Clasificación vs. Toronto FC

. 18 de julio: Montreal Impact vs. Vancouver Whitecaps

. 25 de julio: Toronto FC vs. Ganador de la Segunda Ronda de Clasificación

. 25 de julio: Vancouver Whitecaps vs. Montreal Impact

Finales

. 8 de agosto: Partido de ida

. 15 de agosto: Partido de revancha