Toronto FC lamenta la "innecesaria" tarjeta roja recibida por Jozy Altidore ante New York City FC

De antemano, iba a ser un partido caliente. Pero después de diez minutos de juego, entró en ebullición. Una tarjeta roja en el inicio del encuentro fue la llama que inició todo.

El delantero Jozy Altidore fue expulsado de manera directa tras propinar una patada en el tobillo del pie derecho al defensor Alexander Callens, en el marco de una jugada sin incidencia. Los entrenadores de Toronto FC y New York City FC -al otro lado de la cancha del BMO Field- no pudieron apreciar la acción como para poder brindar su opinión, y Altidore no estuvo disponible para dialogar con la prensa tras el final del duelo.

"No hice nada", explicó Callens. "Tuvimos varios encuentros en el partido. Pero todos con el cuerpo, no con las piernas. Hasta que él reaccionó. Obviamente, fue algo que a él no le gustó y por eso reaccionó. Pero no hice nada".

Michael Bradley, capitán de Toronto FC, admitió que la acción de Altidore "probablemente" merecía una tarjeta roja, pero considera que la acción tendría que haberse detenido antes de alcanzar ese punto.

"Antes de la tarjeta roja hay una falta. Le cometieron una falta a Jozy", señaló el volante. "Por la forma en la que son las cosas eso siempre será una tarjeta roja. Pero para mí el tema mayor es que existe una falta tres, cinco segundos antes. La habilidad para manejar el partido o algunas de estas situaciones no es suficientemente buena".

"Sí, fue una acción merecedora de una tarjeta roja, pero no debería haber llegado a ese punto. El silbato debería haber sonado antes para sancionar la falta de Callens y allí se habría terminado todo", insistió Bradley.

La derrota deja a Toronto a siete puntos de distancia del último equipo clasificado a los Playoffs en la Conferencia Este, con 11 partidos por jugar hasta el final de la temporada regular.





"Se trata de tomar buenas decisiones y buenas jugadas durante 90 minutos", señaló Greg Vanney, entrenador del conjunto canadiense. "Generalmente es una preocupación para mí cuando los muchachos se distraen con cosas que no importan. No tenemos tiempo para cosas que no importan. Tenemos que obtener puntos, sacar resultados".

"Estas cosas son tan poco relevantes en nuestra misión de volver a estar en los Playoffs, que estas cosas sin importancia son innecesarias. Todo lo que hace es minar nuestra capacidad de dar pasos hacia adelante", lamentó el técnico del vigente campeón de la MLS. "Teníamos una racha de seis partidos sin derrotas, estábamos yendo en el camino adecuado. Este no es el momento que necesitábamos", sentenció tras la caída 3-2 frente al conjunto celeste.