Toronto FC jugará amistosos en México para prepararse para la Liga de Campeones de CONCACAF

A Toronto FC nada lo detiene. Tras haber conquistado la MLS Cup 2017 (y, con ella, el primer triplete en la historia de la liga norteamericana) el club canadiense quiere ampliar sus horizontes. Ya a nadie se le escapa que el nuevo objetivo del conjunto escarlata es la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Este lunes Toronto FC conocerá el nombre de su rival en los octavos de final de esa competición, un torneo que jamás hasta ahora ha sido ganado por un club de la MLS. "La Liga de Campeones es un objetivo", dijo el gerente general de TFC, Tim Bezbatchenko, horas atrás. "Desde el comienzo hemos dicho que queremos ser un rival fuerte en la contienda de títulos en América del Norte, no solo en la MLS. Ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF siempre ha sido un objetivo".



"Este grupo es capaz de hacerlo", agregó Bezbatchenko. "Ahora es el momento de esforzarnos y ver si podemos hacer algo especial".

Los partidos de los octavos de final de la 'Concachampions' se disputarán entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, por lo que toda la pretemporada del monarca de la MLS se vio alterada. Los futbolistas deberán iniciar su trabajo antes y el centro de entrenamiento debe mudarse a otro lugar. Por eso, Toronto FC ha alterado su tradicional preparación.



Como cada año, el equipo iniciará sus actividades en Los Ángeles, pero luego -en lugar de trasladarse a Orlando- el plantel completo se mudará a territorio mexicano.

"Cambiamos nuestros planes de trabajo", explicó el entrenador Greg Vanney. "Iremos a México y jugaremos contra rivales mexicanos. Ya tenemos preparados una serie de partidos. Una cantidad suficiente para que todo el mundo tenga la oportunidad de jugar. Vamos con un plantel grande, como para armar dos equipos".

"Eso nos dará una sensación sobre cómo es jugar en México", agregó Vanney. "Así nuestros muchachos ya cuentan con esa experiencia antes de comenzar en CONCACAF".



Toronto FC ya sabe que será local en el segundo partido, que podría jugarse entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, una época en la que nadie debería esperar buen tiempo en el BMO Field, la casa del campeón. Pese a que las condiciones pueden ser adversas, el equipo no piensa cambiar de escenario. "Vamos a jugar todos los partidos en casa", dijo el presidente Bill Manning. "Ojalá sean cuatro partidos".

"Toronto es un equipo muy fuerte", analizó Manning. "Podemos hacer algo especial. No vemos la hora de jugar. Este equipo está hambriento y tiene mucho deseo".



"Ser campeones en CONCACAF llevaría a nuestra liga a otro nivel", agregó el presidente. "Dos equipos han llegado cerca: Real Salt Lake y Montréal Impact. Eso nos haría ganar respeto mundial. Tendríamos a un equipo de la MLS en el Mundial de Clubes. ¿No sería tremendo que Toronto FC pudiera conseguir algo así algún día?"

"Ir a México y a este tipo de países no será fácil", advirtió Manning. "Los equipos de la MLS no han tenido la profundidad suficiente y los jugadores no saben qué hace falta para ir y ganar. Algunos jugadores como Michael Bradley y Jozy Altidore lo han hecho. Gente como Sebastian Giovinco y Víctor Vázquez no se intimidarán. Muchachos como Drew Moor o Steven Beitashour saben qué hace falta para ganar. Contamos con un equipo que puede ir, puede competir y -ojalá- pueda ser el primero en conseguirlo para la MLS".



publicidad