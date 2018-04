Toronto FC, antes de la final ante Chivas: "Daremos todo para ganar la Liga de Campeones"

Toronto FC está en México con el claro objetivo de regresar a Canadá con el trofeo de la Liga de Campeones de la Concacaf bajo el brazo. El partido del miércoles ante Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron (9:30 p.m. ET, Univision Deportes Network) será la cita del cuadro escarlata con el destino, luego de ganar con muchísima autoridad todos los títulos locales que se pusieron por delante en 2017.

El objetivo deportivo está claro, pero el martes Toronto FC compareció ante la prensa apenas horas después de un grave ataque en su ciudad, que dejó un número importante de víctimas.



"De nuestra parte, y de parte del club, nuestros pensamientos y oraciones están destinados a los familiares de todas las personas involucradas", expresó el entrenador Greg Vanney. "Lo que ocurrió en Toronto fue un acto irracional. En todos mis años de carrera como futbolista y entrenador he estado en muchísimas ciudades alrededor del mundo. Toronto es una de las mejores y más seguras de todas esas ciudades. Lo que pasó allí nos sorprendió, pero es un recordatorio de que hay gente imbécil en todos lados. Pero esta es una razón más para salir a la cancha mañana y dar un poco más. Trataremos de devolver la alegría a la ciudad en lo que podamos".

"Para todos nosotros, seguir desde Guadalajara todo lo que sucedió en Toronto fue muy angustiante", confesó el capitán del cuadro escarlata, Michael Bradley. "Toronto es una ciudad increíble, multicultural, vibrante... una de las mejores ciudades en el mundo. Y ver lo que ocurrió ayer no fue sencillo".



"No podría sentirme más orgulloso de lo que hicieron los efectivos del cuerpo de atención de urgencias y la policía, que actuaron tan bien en una situación tan terrible", agregó el volante. "El video del agente de policía cuando arresta al sospechoso de haber perpetrado todo esto es poco comparable con cosas que haya visto antes. Su valentía, su coraje para actuar en la manera en la que lo hizo me hizo sentir orgulloso de que Toronto sea mi hogar. Cuando el miércoles salgamos al terreno de juego intentaremos hacer algo especial, buscaremos que todas las personas viendo el partido en la televisión se sientan orgullosas también".



El club canadiense se toma muy en serio esta final de la Liga de Campeones. Su primer equipo está desde hace varios días en Jalisco, preparando a conciencia el duelo del miércoles. "Es bueno poder estar aquí, con un clima cálido, con sol. Es bueno poder entrenar en canchas de césped natural", comentó Vanney. "En Toronto hemos estado practicando sobre superficie artificial desde el inicio de la temporada. O sea que estamos difrutando de eso. Nuestros muchachos disfrutan del buen clima, del sol. Estamos contentos de estar aquí".

"Tengo claro como lucirá nuestro once titular mañana, y también tengo claro cuáles serán nuestros objetivos en el partido", avisó el head coach del conjunto canadiense.



"En los dos últimos años hemos jugado finales, series de Playoffs, hemos estado al frente en el marcador, hemos estado en desventaja. Tenemos mucha experiencia en momentos como los que vamos a vivir el miércoles", evaluó Bradley. "Chivas es un rival grande, un rival fuerte. Pero sabemos qué tenemos que hacer para cumplir con nuestra misión en 90 minutos. Vamos a usar toda nuestra experiencia, nuestra pasión, nuestro compromiso, nuestro orgullo para pararnos en la cancha y buscar tener una noche especial".



"No me hace falta convencer a nuestros jugadores. Ellos saben dónde estamos y qué vinimos a hacer", compartió el entrenador. "Ya estuvimos en esta situación antes, aunque ha pasado un poco de tiempo. En los Playoffs de la MLS y en este torneo nunca hemos estado por detrás en el marcador general. Quizás tenemos que pensar en los Playoffs de 2016, cuando fuimos a Montreal. En un momento estábamos perdiendo por 3-0, pero terminamos por remontar esa situación en partidos de ida y vuelta", prosiguió. "En esta oportunidad sabemos que tenemos que marcar al menos dos goles".

"Chivas juega con un estilo determinado. Lo vimos primero en video y luego en nuestra cancha", valoró el técnico estadounidense. "En el partido de ida creamos bastantes buenas oportunidades, pero tenemos que concretarlas. Hemos revisado en video el primer encuentro. Concedimos dos goles, algo que no es frecuente para nosotros. Si Guadalajara decide cambiar de táctica haremos durante el partido nuestros ajustes también. No hay nada diferente en lo que hemos visto hasta ahora".



Toronto va en contra de la historia, en contra de la estadística. Las últimas doce ediciones de la Liga de Campeones de la Concacaf fueron ganadas por equipos de la Liga MX. El campamento escarlata no se asusta por los antecedentes, y no busca entrar en polémicas. "No se si la Liga MX es superior. No he jugado allí, pero tengo un enorme respeto por sus equipos, sus entrenadores y sus jugadores", aseguró Bradley. "Para nosotros en este torneo no nos hemos propuesto determinar cuál es la mejor liga entre la Liga MX y la MLS. Cuando eres un competidos sales a ganar, a buscar la oportunidad de jugar partidos grandes. Para nosotros esta es la oportunidad de ganar un trofeo importante y prestigioso. Nada más".

¿Qué pasa si el Guadalajara anota un gol? "Nuestro plan de trabajo no cambia. Necesitamos salir a la cancha y marcar goles. Si Chivas logra anotar, seguiremos con lo que tenemos programado", explicó Vanney. "No tenemos la necesidad de ser mucho más agresivos. Son 90 minutos de juego, muchas cosas pueden pasar. No nos apresuraremos en el inicio del partido, no intentaremos hacer nada alocado. Iremos jugada a jugada y buscaremos quedar en una situación en la que podamos ganar".



La final del miércoles tiene un premio máximo, y todas las partes involucradas son concientes de la situación. "Ir al Mundial de Clubes es un gran objetivo para nuestro equipo, también lo es para la MLS desde hace años", ratificó Michael Bradley. "Lo que diré es que nosotros somos un muy buen equipo y que la MLS es una gran liga. Cuando queremos compararnos con otras ligas para ver dónde estamos parados entramos en una discusión inútil. Nos hemos enfrentado a grandes equipos mexicanos en esta competición, y volveremos a hacerlo el miércoles. Daremos todo lo que tenemos para ganar este torneo".