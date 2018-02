MLS

Todo lo que tienes que saber de la nueva edición de la Liga de Campeones CONCACAF 2018

La renovada Liga de Campeones de la CONCACAF en su nuevo formato para la edición 2018 está por arrancar esta semana con la participación de cinco equipos de la MLS en la ronda de octavos de final.

Antes de que empiece el certamen más importante de la región, tenemos todo lo que tienes que saber sobre el torneo y lo que está en juego desde la perspectiva MLSera.

El Formato

La competición mantiene su nombre como Liga de Campeones CONCACAF, pero en realidad se asemeja más a una versión expandida de su predecesor, la Copa de Campeones CONCACAF.



Empezando este año, el torneo se disputa en su totalidad en un formato de series de eliminación directa, comenzando con los octavos de final. Los equipos juegan series de ida y vuelta, dándole el pase a la siguiente ronda al ganador en el marcador global. Los equipos que lleguen a la final que se jugara en abril, terminaran disputando un total de ocho partidos.

¿Qué está en juego?

Como ha sido desde hace años, el campeón obtiene el honor de representar a la CONCACAF en el Mundial de Clubes, torneo que se disputara en diciembre en Emiratos Árabes Unidos.

Desde una perspectiva MLSera, está el encanto añadido de convertirse en el primer equipo de la MLS en ganar el torneo desde que se le conoce como la Liga de Campeones. D.C. United y LA Galaxy ganaron la Copa de Campeones CONCACAF en 1998 y 2000, respectivamente.



¿Quién participa?

De los 16 participantes, 15 entran automáticamente por su desempeño en sus ligas locales. El 16avo equipo es el Olimpia de Honduras, el ganador de la Liga CONCACAF del pasado semestre, un torneo clasificatorio jugado entre equipos centroamericanos y caribeños.

En cuanto a la MLS, la fórmula de sus clasificados se mantiene básicamente igual. Cuatro equipos de Estados Unidos y uno de Canadá clasifican. Cuatro clubes de la Liga MX también participan.

¿Cuándo son los partidos?

Los octavos de final comienzan el martes, con los partidos de vuelta a jugarse la siguiente semana.



Este es el calendario completo de los equipos de la MLS:

Octavos de Final, Partidos de Ida

Martes, Febrero 20: Colorado Rapids vs. Toronto FC (10 pm ET | Univision.com, TSN2)

Miércoles, Febrero 21: Tauro FC vs. FC Dallas (8 pm ET | Univision.com)

Jueves, Febrero 22: Santa Tecla vs. Seattle Sounders (8 pm ET | Univision.com)



publicidad



Jueves, Febrero 22: Olimpia vs. New York Red Bulls (10 pm ET | Univision.com)

Octavos de Final, Partidos de Vuelta

Martes, Febrero 27: Toronto FC vs. Colorado Rapids (8 pm ET | Univision.com, TSN2)

Miércoles, Febrero 28: FC Dallas vs. Tauro FC (8 pm ET | Univision.com)

Jueves, Marzo 1: New York Red Bulls vs. Olimpia (8 pm ET | Univision Deportes)

Jueves, Marzo 1: Seattle Sounders vs. Santa Tecla (10 pm ET | Univision Deportes)