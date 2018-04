"Tenemos que mantener los pies sobre la tierra": 'los Leones' de Orlando se mantienen ajenos al entusiasmo

¿El equipo del momento? Es un tema que se debate, pero lo cierto es que el domingo Orlando City derrotó a domicilio por 2-1 a Colorado Rapids y enlazó su quinta victoria consecutiva en la temporada regular de la MLS. El triunfo sirvió para que 'los Leones' se ubiquen en la tercera posición de la Conferencia Este, con 16 puntos luego de haber jugado 8 encuentros.

Si bien la temporada 2018 todavía es joven, lo conseguido por el equipo del centro del estado de Florida ya constituye la racha de victorias consecutivas más larga de este año en la MLS, e iguala lo conseguido entre septiembre y octubre de 2015, una sucesión de resultados que constituyen un récord en la historia de Orlando City. Los tantos de la victoria en Dick's Sporting Goods Park fueron anotados por el colombiano Cristian Higuita y el peruano Yoshimar Yotún.



"Nos costó un poco meternos en el partido y resolver algunas cosas, pero una vez que lo conseguimos quedé muy satisfecho", aseguró tras el triunfo el entrenador Jason Kreis. "Tanto con el esfuerzo como con la actuación, así como también con el juego en general. Jugamos bien, solo nos costó un poco llegar a eso".

Colorado Rapids se puso en ventaja en el minuto 26, gracias a un tanto anotado por Dominique Badji. Los goles de 'los Leones' llegaron en la segunda parte. En el 52', Higuita marcó en gran forma. "Se que las cosas me salieron bien en los últimos dos partidos, pero honestamente es algo que debo a mis compañeros", dijo el volante sudamericano tras el partido. "Ellos están conmigo cada día y me ayudan en el entrenamiento, para ser un mejor jugador. No diría que es un mérito personal, sino de todo el equipo", agregó.



'Yoshi' Yotún consiguió de penal el gol de la victoria en el minuto 77. "Lo hicimos bien", valoró el defensor libio Mohamed El-Munir. "En el primer tiempo nos costó respirar y tuvimos algunos problemas", señaló el futbolista en referencia a la altura en la que está ubicado el estadio de los Rapids. "Por eso concedimos el primer gol. Este tipo de errores ocurren cuando estás cansado y no tienes oxígeno. No puedes respirar, no puedes pensar".

"En los últimos 15 minutos del primer tiempo comenzamos a relajarnos, comenzamos a acostumbrarnos a las condiciones", expuso El-Munir.





Complicaciones de lado, la sucesión de triunfos llena de entusiasmo a los aficionados de Orlando City, aunque Kreis prefiere mantener la calma. "Es importante que mantengamos nuestros pies sobre la tierra", comentó el técnico. "Es muy importante que recordemos quiénes somos. Es muy importante que recordemos que no creían en nosotros. En los tres primeros partidos [de la temporada] todos querían hablar sobre cuán malos éramos. Es importante que no escuchemos todo el furor que existe ahora. Seguimos haciendo lo que hacemos, y si eso ocurre tendremos más éxito en el futuro".

'Los Leones' regresan a la actividad en el Orlando City Stadium el domingo 6 de mayo, cuando reciban a Real Salt Lake (5 pm ET | ESPN+).