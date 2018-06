"Tenemos que cambiarlo todo para llegar a los Playoffs", asegura Sebastian Giovinco

Resulta bastante inexplicable encontrar al vigente campeón de la MLS entre las últimas posiciones de la Conferencia Este. Luego de haber jugado 11 partidos (3 victorias, 7 derrotas, 1 empate), Toronto FC está en la novena plaza, con diez puntos. Una importante cantidad de lesiones y el trauma que ha dejado en el conjunto canadiense la derrota en la serie final de la Liga de Campeones de la Concacaf son aspectos de los que el plantel dirigido por Greg Vanney intenta recuperarse. El jueves, Sebastian Giovinco -la máxima figura del equipo- compareció ante la prensa local para dar su parecer sobre la situación y las posibilidades de volver a 'engancharse' en la disputa de la temporada regular de la MLS.

"Es un mes muy importante para nosotros", señaló el italiano. "Hasta ahora la temporada ha sido dura, tanto en términos de nuestros resultados como de la posición en la que estamos. Así que tenemos que tenemos que cambiarlo todo e intentar llegar a los Playoffs".

¿Cuán lejos está el vigente campeón de regresar al nivel que mostró en 2017? "No lo se", respondió Giovinco. "Seguramente, tenemos que mejorar. Tenemos que creer en el trabajo que hacemos durante la semana, e intentar obtener buenos resultados", agregó. "A veces el equipo juega al nivel que debería, otras veces no. Nosotros tenemos parte de culpa. El club tiene parte de la culpa. Este año todo el mundo ha cometido fallos. Tenemos que intentar borrar todo lo que hicimos en el comienzo y tratar de avanzar".

"Gran parte de nuestros problemas están en el ataque", reconoció el jugador franquicia. "Jozy [Altidore] está afuera, lesionado. Yo no estoy marcando demasiados goles. Eso es parte del problema", añadió el atacante, que en 8 partidos de liga registró 2 goles y cuatro asistencias en 2018. "No tengo inconvenientes con los penales que he fallado. A veces anoto, otras veces no. Es parte del fútbol".

'La Hormiga Atómica' tiene contrato con Toronto FC hasta finales de la temporada 2019. Si bien en el pasado reciente ha manifestado cierta preocupación por la incertidumbre de su futuro profesional, el 10 sigue enfocado en su equipo. "Para mí nada cambia. Juego para ganar, para mejorar mi nivel. No pienso en nada más", insistió. "No estoy feliz porque los resultados no son los que todo el mundo espera. Creo que todo el mundo tiene el derecho de estar frustrado".

Días atrás, todos los integrantes del conjunto escarlata recibieron el anillo que acredita la MLS Cup obtenida en 2017. "Por supuesto, me encanta", expuso Giovinco. "Esto no es algo que se haga en Europa. Generalmente celebramos de otra manera antes de que comience la temporada siguiente a ganar una liga. ¿Si voy a usar ese anillo? Sí, ¿por qué no?".





Italia y el exjuventino no estarán en Rusia 2018, pero eso no implica que el explosivo atacante no espere el certamen con expectativas. "Creo que Francia ganará el Mundial", apuntó. "Es un equipo fuerte, en lo físico, en lo técnico". 'Seba' tempoco quiere perderse lo que haga uno de sus futbolistas preferidos. "Todo el mundo habla de Leo Messi en el Mundial. Quiero verlo jugar. Creo que puede hacer una gran Copa del Mundo".

Giovinco y su Toronto FC regresarán a la actividad el sábado (7:30 pm ET - ESPN+), cuando visiten a Columbus Crew SC en el MAPFRE Stadium, en el marco de la Jornada 14 de la temporada regular de la MLS.