"Tenemos el objetivo claro: llegar a la final", avisa Felipe Gutiérrez desde un SKC ascendente

Tras recuperarse de una operación que puso pausa a un brillante arranque de temporada y de experiencia 'emelesera', Gutiérrez vuelve por sus fueros, con la humildad como bandera. "Siempre voy a decir lo mismo: siempre está primero el equipo. Fue fundamental haber obtenido como equipo los tres puntos, y eso me deja mucho más satisfecho que haber convertido un gol, o de que la gente pueda comentar que fue mi gran vuelta", explicó en diálogo con FutbolMLS.com . "No lo siento tan así. Siento más que nada que sigo aportando con mi granito de arena al equipo, que esos tres puntos eran muy importantes para nosotros -eran tres puntos de local-. Es importante seguir por el camino en el que vinimos, que es conseguir la mayor cantidad de puntos para quedar lo más alto posible en la tabla antes de afrontar los Playoffs".

Sporting Kansas City es un conjunto acostumbrado a estar en todas las batallas. Y este año no es la excepción. En este momento está en la segunda posición de la Conferencia Oeste, con 48 puntos. Una unidad menos el el líder, FC Dallas, y con dos más que LAFC, el club debutante en este curso. El rival del sábado, con SKC en el papel de visitante, será San Jose Earthquakes, ya sin opciones de alcanzar la postemporada (10:30 pm ET, ESPN+).

A 'Pipe' Gutiérrez le entusiasma que la lucha por las primeras plazas esté tan apretada. "Da gusto que sea así. Se pone más entretenido para la gente, para nosotros. Mucho más competitivo. Tenemos que seguir por ese camino, no hay otra. Al más mínimo relajo puedes perder la posibilidad de entrar a los Playoffs, o puedes quedar en la quinta o sexta posiciones, y creo que no es favorable para los que queden ahí", valoró con entusiasmo. "Entonces tenemos que seguir trabajando duro, es una competencia dura. Están todos los equipos muy igualados y eso lo hace muy entretenido, sobre todo en lo personal, porque tienes que trabajar día a día, no te puedes relajar ni un momento, porque si no quedas muy abajo en la tabla y eso no le conviene a ninguno".