'Tata' Martino ya palpita la MLS Cup: "Será una final con nuestra gente, me podré despedir de ellos"

"Lo que más recuerdo son los nervios de no entender nada en inglés. No es que ahora entienda mucho más, pero algo he progresado", comentó. "Lo que recuerdo es estar en las oficinas de Arthur [Blank, propietario del club], en los primeros días de trabajo, cuando todavía no estaba terminada la ciudad deportiva... Qué manera de escribir nombres de futbolistas y tachar nombres de futbolistas, y volver a escribir nombres de futbolistas... Estábamos armando el equipo, y las que creíamos que eran confirmaciones se caían, aparecían otras opciones y nos pasábamos días y semanas agregando nombres y borrando nombres".