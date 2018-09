¿‘Tata’ Martino se queda?: “La decisión es muy difícil cuando uno le toma cariño al club, ciudad, afición”

No es para menos, considerando el prestigio que se ha ganado entrenando a clubes como Newell’s Old Boys, Barcelona y la selección albiceleste. Además, del exitoso trabajo que ha encabezado en Atlanta United desde el año pasado que el club rojinegro debutó en la MLS.



“Daré la respuesta cuando la tenga que dar, seguiremos charlando en el camino. Me parece que lo más justo y lo más noble para todo lo que me ha brindado Atlanta, resolver primero con ellos si llegamos o no a un acuerdo”, dijo Martino en conferencia replicada en AS en nota de John Rojas.