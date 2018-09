En Atlanta United no hay incertidumbre por las especulaciones en torno al futuro del ‘Tata’ Martino

El ‘Tata’ negó categóricamente cualquier contacto con alguna federación, tal como hizo en una entrevista que salió al aire el martes. Pero desde entonces, los rumores y reportes especulando sobre su futuro, no han cesado.

“No nos afecta de ninguna manera”, dijo el capitán de Atlanta, Michael Parkhurst, sobre la incertidumbre en el futuro de Martino. “Estamos conscientes de ello. Vemos cosas en internet que se publican y se dicen. Día a día, no nos afecta, y no afecta nada para este año. Sea lo que sea que suceda con su futuro – y hay chicos en el equipo que tampoco saben su futuro – no afecta nada en lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de lograr”.