'Tata' Martino, antes de la final por la MLS Cup: "Esperamos tener la iniciativa del partido"

"Me siento con la ansiedad propia que tenemos todos los que vamos a poder participar de la final", agregó. "También me encuentro satisfecho porque más allá de que este es nuestro último partido, acá hay un proceso que comenzó hace dos años y que seguirá funcionando de manera parecida".

"Primero debo ser un agradecido, porque en los ùltimos siete años en cada temporada me ha tocado jugar finales. Con la selección de Paraguay, con Newell’s, con Barcelona, con la selección argentina, y ahora con Atlanta United", comentó el laureado técnico. "También es cierto que me ha tocado perder mucho más de lo que me ha tocado ganar. Pero uno no puede dejar de sentirse agradecido por todas las experiencias".