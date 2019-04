'Tata' Martino aconseja a la afición de Atlanta United: "Sean pacientes con el equipo"

"Primero, tienen que ser pacientes" , expresó el carismático entrenador. "No deberían pensar que es fácil ganar títulos. No deberían pensar que puedes ganar un título cada año en MLS".

"También deben ser pacientes porque el club mantuvo la base del equipo" , analizó Martino . "Reemplazaron a su mejor jugador [en referencia a Miguel Almirón] con el mejor futbolista de Sudamérica [por 'Pity' Martínez]. No se durmieron en los laureles. Redoblaron la apuesta".

Martino también pidió paciencia con el ex 10 de River Plate . "La realidad no es lo que pasó con Miguel Almirón y Josef Martínez. Eso es algo que pasa de manera excepcional. Todos los jugadores necesitan tiempo".

"Esto pasa con los mejores equipos del mundo. Los jugadores llegan y a veces no obtienen los resultados que se esperan. A veces no lo consiguen nunca", explicó 'Tata'. "Pero en este caso [el de Gonzalo Martínez] él acaba de llegar. Es demasiado pronto. Lo aficionados de Atlanta United no deberían tener ningún tipo de dudas; tienen a un jugador excepcional".