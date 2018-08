'Supermán' Ramírez tras doblete: "Cierro esa cuenta y ahora me enfoco en lo que más necesita el equipo"

LOS ÁNGELES, California -- No fue un script de película, pero no estuvo lejos de serlo. ‘Supermán’ debutaba como titular en su nuevo equipo, en casa, tribunas prácticamente llenas, con 14 familiares y amigos en las gradas. ¿El final?, LAFC venció 2-0 con goles del propio Christian Ramírez a Real Salt Lake.

“Demostré una vez más haciendo goles, que me caen en los píes. Eso son los goles que me han tocado en mi carrera, gracias a Dios. Ojalá me sigan cayendo más y más”, dijo con un tono que seguramente no es de cobro porque no parece ser su estilo, pero sí con algo de ironía.