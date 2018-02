Subcampeón del Mundo con Holanda fortalece la defensa del equipo campeón de la MLS

El vigente monarca de la MLS presentó el lunes a su nueva adquisición. Toronto FC convocó a una conferencia de prensa para oficializar la incorporación del defensor holandés Gregory van der Wiel, subcampeón del mundo con la selección de su país en 2010 y con un interesantísimo pasado por clubes grandes del fútbol europeo.

El futbolista que días atrás cumplió 30 años pasó por las filas de dos clubes de renombre -como el Ajax de Holanda y el Paris Saint-Germain francés- viene de pasar por experiencias no del todo satisfactorias en Fenerbahce de Turquía y en el Cagliari de Italia.



"Los dos últimos años no representaron las temporadas más exitosas para mí, y perdí algo de placer por el juego", comentó Van der Wiel. "En Turquía había firmado por cuatro años pero después del tres meses allí tuve problemas. El club no me trató bien. Mi vida personal no estaba bien tampoco, y necesitaba salir de Turquía para volver a jugar al fútbol. Así es como terminé en el Cagliari".

Un cambio de entrenador tras dos meses de temporada relegó al holandés al banquillo, esta vez en la Serie A peninsular. "En las últimas dos temporadas se me juzgó y se me mantuvo fuera de la cancha por motivos que no tienen que ver con mis cualidades futbolísticas. A veces no se por qué no jugué. Quería cambiar y estar en un ambiente distinto", manifestó al explicar su llegada a la MLS.



Titular en la final de la Copa del Mundo de 2010 ante España, y con 46 partidos en la selección de Holanda, Van der Wiel aparece como una gran incirporación para el club canadiense. El europeo llega para reemplazar a Steve Beitashour (hoy con Los Angeles FC), uno de los titulares más sólidos en un Toronto FC que lo ganó absolutamente todo en 2017.

Un dato curioso es el hecho de que Gregory van der Wiel -nominalmente, un defensor- usará el dorsal número 9 en Toronto FC, un número habitualmente reservado para los delanteros. "Van der Wiel puede jugar como marcador de punta por derecha en una defensa de 5 o 3 elementos", argumentó el entrenador Greg Vanney. "Pero también puede moverse por toda la banda y jugar en función de ataque. Su llegada nos convierte en un equipo más sofisticado. También puede jugar como lateral con una defensa de cuatro hombres o subir al mediocampo".



"Antes que nada, es un buen futbolista, y eso le permite hacer varias cosas diferentes en nuestro equipo", finalizó el laureado técnico.