Solo quedan ocho equipos: así serán los cuartos de final de la Copa Abierta de Estados Unidos

El jueves por la noche finalizó la ronda de octavos de final de la Copa Abierta de Estados Unidos.

En el último encuentro de esta fase, LAFC derrotó por 3-1 a San Jose Earthquakes. Valeri Qazaishvili abrió la cuenta para la visita en el séptimo minuto de juego. Diego Rossi consiguió el empate antes de la finalización del primer tiempo, y Adama Diomandé y Carlos Vela pusieron cifras definitivas a la eliminatoria en la segunda mitad.

LO QUE VIENE

Así quedaron establecidos los partidos de cuartos de final en el torneo de eliminación directa:

REGIÓN ESTE

Orlando City SC vs New York City FC

Miércoles 10 de julio (7:30 pm ET / ESPN+)

Exploria Stadium - Orlando, Florida

REGIÓN MEDIO ESTE

Atlanta United FC vs St Louis FC (USL)

Miércoles 10 de julio (7:30 pm ET / ESPN+)

Fifth Third Bank Stadium - Kennesaw, Goergia

REGIÓN MEDIO OESTE

Minnesota United FC vs New Mexico United (USL)

Miércoles 10 de julio (7:30 pm ET / ESPN+)

Allianz Field - St. Paul, Minnesota

REGIÓN OESTE

LAFC vs Portland Timbers

Miércoles 10 de julio (10:30 pm ET / ESPN+)

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California

Las semifinales de la U.S. Open Cup se disputarán el 7 de agosto, mientras que la final se jugará el 27 o 28 de ese mes.