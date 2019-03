Sin Zlatan, el LA Galaxy de Barros Schelotto se asemeja mucho al de 2018

“Tuvimos algunas oportunidades durante el primer tiempo, no pudimos anotar cuando el partido aún estaba empatado”, aseguró el técnico argentino tras la primera derrota de su temporada, por 2-0 y de visita a FC Dallas.

Al igual que en 2018, los dos encuentros terminaron con victoria de local y una derrota fuera de casa. En ese equipo del año pasado no estaba ni el cuerpo técnico de Guillermo -incorporado en la pretemporada- ni Zlatan , quién llegó cuando el torneo llevaba algunas jornadas disputadas.

Ahora, LA Galaxy sufre la ausencia del sueco por un problema en uno de sus tendones de Aquiles. Y aunque no es la única, las circunstancias hacen que sea la más preponderante. “Claro, extrañamos la calidad de Romain [Alessandrini] y Zlatan. Son jugadores de alta calidad, pero no es excusa”, lanzó Barros Schelotto .

El propio entrenador de FC Dallas Luchi González destacó los aspectos que LA Galaxy no recibe al faltarle el ‘León Sueco’. “Obviamente hay una marca muy seria que hay que hacerse, especialmente al lado contrario de la jugada [cuando está Ibrahimovic]. Es un jugador muy técnico con su movimiento en el área, una presencia física importante, inteligente y con mucha confianza”.

El futuro inmediato del ataque en LA Galaxy pasa por seguir trabajando las opciones para que desde el medio campo hombres como Joe Corona o los carrileros Uriel Antuna y Emmanuel Boateng aporten no solo desborde sino peligrosidad frente al marco rival.

Aún así, Barros Schelotto considera que el trabajo ofensivo va por buen camino. “Necesitamos ser mas consistentes cuando tenemos la pelota e intentar anotar. No tuvimos suerte [ante FC Dallas], tuvimos dos disparos que pegaron en los palos”, analizó.

La otra opción es darle toda la responsabilidad al juvenil Efraín Álvarez , de 16 años, quien sumando las dos apariciones de esta temporada ha tenido 60 minutos de juego en total. En ellos, jugadas de calidad que lograron cambiar el rumbo del primer encuentro y generar una clara en el segundo. Pero tanto LA Galaxy desde su dirigencia como Barros Schelotto han dejado en claro que no se puede poner al juvenil a que ‘cargue al equipo’.

El año pasado el equipo no pudo encontrar la forma de darle la vuelta a las falencias defensivas y Zlatan no alcanzó a salvar la temporada. Ahora, si Ibra no se recupera, aunque es temprano, el 2019 luce tal y como el 2018, pero con nuevas caras en el banco y menos opciones para remplazar al sueco.