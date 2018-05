Sin su arma más potente, y con 10 hombres, LA Galaxy se congratula por la victoria ante Montréal

El partido del lunes por la tarde entre Montréal Impact y LA Galaxy quedará en la historia como el primero en el que Zlatan Ibrahimovic recibió una tarjeta roja justo antes de la finalización de la primera parte del encuentro disputado en el Stade Saputo. Pero pese a la pérdida temporal de uno de sus mejores jugadores, el conjunto visitante se las arregló para derrotar al local, gracias a un gol anotado en el segundo tiempo por Ola Kamara, que puso fin a la racha de cuatro derrotas consecutivas para el conjunto californiano.

Kamara confesó que tras la expulsión de 'Ibra', el equipo decidió mantener su arco sin goles. "Nos propusimos eso en el descanso, y nos dijimos que quizás tendríamos una o dos oportunidades con tiros libres o un par de jugadas", señaló el delantero noruego. "Jugaríamos al contragolpe y controlaríamos al Impact. Y, finalmente, fuimos capaz de hacer ambas cosas".



Luego de la victoria, el vestuario del Galaxy intentó entender el incidente el defensor del Impact Michael Petrasso e Ibrahimovic. "Le pisaron bastante fuerte el dedo gordo de su pie", explicó tras el encuentro el entrenador Sigi Schmid. "Quedé un poco confundido", agregó el técnico. "Si Zlatan fue pisado, y él luego golpeó al jugador de Montréal, creo que el pisotón ocurrió primero. Entonces no entiendo por qué esa acción no fue sancionada con un penal. Y si dicen que el pisotón fue accidental, ¿por qué el jugador no recibió una tarjeta amarilla?", lamentó el alemán. "No tiene sentido. Si le das una tarjeta amarilla, significa que pisó a Zlatan a propósito, y si lo pisó a propósito, la jugada tiene que ser un penal y Zlatan recibe una tarjeta roja por su reacción. Estoy un poco confundido por esa secuencia".



"Los muchachos se esforzaron, realmente. Permanecieron juntos", valoró Schmid. "Hemos hablado micho sobre nuestra manera de defender, porque en los últimos dos partidos como visitantes tendríamos que haber recolectado puntos en ambos partidos. Marcamos goles, pero nos siguieron haciendo goles. Así que dijimos al equipo que si conseguimos mantener nuestro arco sin goles, enontraríamos igualmente la manera de anotar. Cuando nos quedamos con 10 jugadores pedimos a los muchachos que fueran pacientes, que se ocuparan de los centros que ellos iban a enviar al área, y que buscaran un gol".

El tanto de Kamara contra el Impact es un impulso para LA Galaxy, que el viernes jugará el 'California Clásico' ante San Jose Earthquakes (11 pm ET, UniMás). "Necesitábamos sentirnos de manera positiva después de cuatro derrotas", apuntó el atacante. "Creo que ahora tenemos esa onda positiva que nos puede dar confianza para próximos partidos".



