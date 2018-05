Sin lugar en el Manchester City, el arquero Joe Hart podría encontrar cobijo en la MLS

De acuerdo con la prensa británica, Joe Hart podría continuar su carrera profesional lejor de la Premier League inglesa. El arquero -cuyo pase todavía pertenece a Manchester City- podría dar el salto a la MLS.

Hart, de 31 años, y que no fue convocado por Inglaterra a la Copa del Mundo, tuvo fallidos pasos a préstamo por el fútbol italiano y el West Ham. De acuerdo con el periódico The Sun, el portero habría despertado el interés de más de un club norteamericano. Y según la web talkSPORT, uno de esos equipos no sería otro que New York City FC, que pertenece al mismo grupo propietario que 'los Citizens'.



La transferencia y el sueldo de Hart son elevados, pero NYCFC podría conseguir el pase por alrededor de 4 millones de dólares. En este momento, el arquero titular en el equipo celeste es Sean Johnson, uno de los de mejor desempeño en la Major League Soccer.

En la temporada que acaba de finalizar en la Premier League, Joe Hart jugó en 19 partidos para el equipo de West Ham.