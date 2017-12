MLS

“Si vienen con la intención de retirarse a la MLS, elijan otra liga”, declara directivo del FC Dallas

A finales de noviembre, creció el rumor de la posible llegada del goleador polaco Robert Lewandowski a la MLS, debido a los comentarios realizados por la esposa del futbolista del Bayern Múnich al respecto.

“Soñamos con Los Ángeles”, Anna Lewandowska le dijo a Business Insider Poland. “Esperamos que Robert termine su carrera en un club en Los Ángeles y podríamos decir que es nuestro sueño”.





Pero el “sueño” de poderse ir a retirar a la MLS es prácticamente una cuestión del pasado con la cual la liga ya no convive. Ya no se suelen contratar futbolistas de renombre en el ocaso de sus carreras, ahora esos espacios de Jugador Franquicia son para talentos internacionales más jóvenes y cercanos a sus mejores años futbolísticos o que aún están por desarrollar su mejor versión.

En entrevista con Goal.com, el director deportivo del FC Dallas, Fernando Clavijo dejó claro, que si la intención de jugadores consagrados mundialmente es solo desembarcar en la MLS para decirle adiós al fútbol, ya no son bienvenidos.





“Si alguien quiere llegar a mi equipo con la intención de retirarse, con el mayor de los respetos a su carrera, solo queremos futbolistas que vengan a jugar”, declaró Clavijo. “Algunos de esos jugadores son jugadores asombrosos con grandiosas carreras. Pero cuando hablas de retirarte, elige otra liga”.

Clavijo no niega lo que jugadores como David Beckham en su momento y recientemente David Villa le han brindado a la liga, pero afirma que la “dirección de la liga” es diferente y jugadores con tal nombre si pueden aportar siempre y cuando no vengan con la mentalidad del retiro.





“Incluso Beckham vino a jugar. Villa, Sebastián Giovinco, son increíbles, vinieron a jugar. Ese tipo de jugadores son bienvenidos”, dijo Clavijo.

El directivo de Dallas cito a Steven Gerrard quien hace un par de años jugó en LA Galaxy.

“Gerrard, lo dijo cuando estuvo en la liga hace unos años: si alguien viene a retirarse, deben pensarlo otra vez”, dijo Clavijo.



¿Reserva Los Angeles FC el número 10 para el jugador franquicia mexicano Carlos Vela? Univision Deportes Network 0 Compartir



Quizás Lewandowski debería pensarlo, porque si no busca llegar algo cercano a su ‘prime’, posiblemente no tenga cupo en la MLS, incluidos los equipos de Los Ángeles que a pesar de ser mediáticos no se enfocan en traer figuras experimentadas solo para vender camisetas.

Galaxy ha fichado recientemente a jugadores en sus 20’s, en el ‘prime’ de sus carreras como es el caso de los hermanos Dos Santos y el francés Romain Alessandrini. Mientras que LAFC, en su primer fichaje estelar, se hizo de los servicios de Carlos Vela, el delantero mexicano que tampoco llega a la marca de los 30 años.