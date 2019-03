"Si me siento lo suficientemente bien voy a jugar": Ibra no termina de confirmar su regreso

Ibrahimovic confió algunos detalles de su lesión insistiendo que fue en el Talón de Aquiles de su pierna izquierda. “Sentí que se endurecía, se crecía y al final de partido el dolor era muy intenso. Pero seguí jugando porque tenía mucha adrenalina, quería anotar y por eso no quise salir. Me quedé, pero tenía mucho dolor”.

Con respecto a su recuperación, el ‘León Sueco’ compartió que su trabajo se basó fundamentalmente en ejercicios de fortalecimiento con metas diarias que fue cumpliendo hasta llegar al entrenamiento al parejo del plantel. “Es la etapa en la que estamos ahora y me siento bien, me siento bien” insistió.

Zlatan dejó en claro que será muy cuidadoso a la hora de responderle a su técnico Guillermo Barros Schelotto si está o no en condiciones de jugar ante Portland Timbers este domingo (9:00 pm ET - ESPN Deportes).



“Si me siento lo suficientemente bien voy a jugar, si no me siento suficientemente bien no voy a

jugar porque será peor”, explicó.