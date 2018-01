"Si es lo mejor para él, yo lo apoyo", Edgar Castillo sobre la decisión de Jonathan González de jugar para México

Edgar Castillo. Posición: Defensa. Edad: 29 años. Club: Monterrey (Liga MX). Veces seleccionado: 18 .Descripción: Es un futbolista rápido en defensa, se proyecta bien al ataque, no es muy querido por la afición mexicana ya que jugó partidos no oficiales con El Tri y al final se decantó por la escuadra de las barras y las estrellas.

Edgar Castillo. Posición: Defensa. Edad: 29 años. Club: Monterrey (Liga MX). Veces seleccionado: 18 .Descripción: Es un futbolista rápido en defensa, se proyecta bien al ataque, no es muy querido por la afición mexicana ya que jugó partidos no oficiales con El Tri y al final se decantó por la escuadra de las barras y las estrellas. Getty

En 2009, Edgar Castillo se convirtió en el segundo jugador en la historia que representaba tanto a Estados Unidos como a México en el seleccionado mayor. Hoy, sus palabras son la voz de la experiencia ante el caso de Jonathan González, quien tras hacer el proceso de seleccionados juveniles con Estados Unidos, decidió representar a México en selección mayor.

Ambos jugadores fueron parte de Monterrey en Liga MX hasta el fin de 2017. Y Castillo, tras 13 años en el fútbol mexicano, debutará este 2018 en MLS con el Colorado Rapids. Por su parte, González anunció que buscará la oportunidad de ir a Rusia 2018 con México.



publicidad

“Es un proceso muy intenso”, le dijo Castillo a FutbolMLS.com, haciendo memoria de su propia decisión de dejar al 'Tri’ por ‘Las Barras y las Estrellas’. “Entran cosas emocionales, deportivas, del momento, te toca todo lo que estés viviendo”, aseguró el lateral izquierdo, también conocido como ‘El Homie’.





Hay una diferencia clara en los dos casos, Castillo había jugado amistosos con el seleccionado de mayores mexicano y había hecho parte del proceso olímpico, mientras que González nunca llegó a ser convocado por el seleccionado absoluto de Estados Unidos. González tiene 18 años y es considerado un gran talento en construcción tras lograr elogios positivos en Liga MX.

“Es una decision dificilísima”, insistió Castillo. “Jonathan está jugando en una potencia como Monterrey, el momento que él está viviendo es muy bueno”, dijo el zurdo inclinándose en favor de la idea de su colega. “Si esa (cambiar de selección) es la mejor decisión para él, yo le apoyo y lo respeto”.

Y es que uno de los fundamentos grandes detrás de estas decisiones es la competición, y la desventaja de Estados Unidos salta a la vista. “Es que es muy duro, porque Estados Unidos quedó fuera del Mundial y él como todos seguro sueña con ir a un Mundial pronto”.



Conoce a las nuevas caras de la selección estadounidense, que brillan en la MLS Univision Deportes Network 0 Compartir



Sin embargo, con la experiencia de una larga carrera, los dos seleccionados a cuesta, pero a la vez sin haber asistido a un Mundial, Castillo mira la otra cara de la moneda. “Yo solo quiero que primero él pueda ir al Mundial. Pero imagínate que él se cambia porque sabe que su momento es bueno y se puede ganar un puesto. Pero, ¿y si no lo llevan?, la situación se pone muy difícil”.

En su caso, ‘El Homie’ no tiene nada que reprocharse, “Para mí fue la mejor decisión que pude tomar. Estaba en Santos, en buen momento y creo que me fue bien. Ahora no vamos al Mundial y no queda otra que seguir soñando”, resaltó abriendo la puerta a su futuro.

Castillo cree que aún puede conseguirlo, “sigo pensando en selección, la ilusión está. Todo depende de cómo se cuide uno. Yo creo que tengo para cinco o seis años más, me da para seguir soñando en ir a un Mundial que es lo que todos quisiéramos”.



El lateral aseguró que aún viéndolo por televisión, fue duro aceptar que Estados Unidos quedaba eliminado de la posibilidad de asistir a Rusia 2018. "Fue un shock para Estados Unidos, y para todo el mundo la verdad. Da duro porque uno sueña estar en ese campamento final, aunque no estuviera en ese momento”.

Finalmente, Castillo se refirió a la influencia de la familia en la decisión de cambiar de seleccionado. “Son casos diferentes cada uno. Pero con Jonathan estoy seguro que lo habló mucho con su papá, porque es su futuro y la familia está muy interesada en el bienestar”.

Él sin embargo, no le hizo mucho caso a sus padres, “Imagínate, mis padres son de Torreón y ellos querían ver a su hijo en la selección mexicana”.