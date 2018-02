Servando Carrasco jugará con hermanos Dos Santos y por primera vez como profesional en equipo de California

Tras siete años de carrera profesional, el círculo del fútbol se cierra bajo el mismo sol de California que vio crecer a Servando Carrasco como un mediocampista ‘box to box’ (de área a área; todo terreno). EL nacido en Coronado y criado en Tijuana, es este año compañero de los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos en el LA Galaxy.

“Estoy muy cerca de toda mi familia”, le dijo Carrasco a FutbolMLS.com tras un entrenamiento del Galaxy. Y conteo que la mitad de sus parientes viven en Tijuana y la otra mitad en San Diego. “Sé que tengo mucho apoyo aquí y estoy muy emocionado de que van a poder venir a verme”.

Luego de que Orlando City SC declinara la opción en su contrato, el diestro fue contactado por el entrenador que le diera la oportunidad de debutar en 2011 con Seattle Sounders. “Sigi (Schmid - hoy técnico de LA Galaxy) me dijo que había curiosidad en el club acerca de cómo me sentía si se daba la oportunidad de ser parte de este grupo y trabajar con él”.



La oportunidad tocaba a su puerta en el momento justo y con las personas adecuadas. “Le dije que era un placer trabajar con él”, recordó Carrasco de esa conversación, al tiempo que con Dominck Kinnear (hoy asistente de Schmid) también trabajó cuando el entrenador estaba a cargo del Houston Dynamo.

Servando obviamente inclinó la balanza en favor de regresar cerca de casa, con un cuerpo técnico que lo conoce y al que le cree cien por ciento. “Sigi es un tipo honesto, directo, que te va a decir las cosas como son”.

Y es que en la carrera de Carrasco solo ha habido presencia de otros dos entrenadores, uno por tan solo 9 partidos en Sporting Kansas City, y el más reciente, Jason Kreis en Orlando City SC, su anterior equipo.

Allí las cosas no salieron tan bien, con el equipo sin clasificar a la postemporada y con una ‘limpia’ de jugadores para la temporada 2018. “Son cosas del fútbol”, empezó por aclarar Carrasco. “Teníamos muchas piezas que se cambiaron, y creo que el cambio de técnico en 2016 (para la llegada de Kreis) fue difícil para todos, porque no estábamos listos”.



La idea de que la indisciplina fue parte de las dificultades del 2017 en Orlando no es del todo errada según Carrasco. “Es cierto que hubo algunos episodios”, aceptó el volante. Pero intentó describir más el ambiente en el que no se dieron las cosas. “Creo para él (Kreis) la idea de esta temporada fue formar un grupo más cercano a su identidad”.

Carrasco además cree que Kreis es hoy por hoy de los pocos entrenadores que se aferran a lo conocido. “Creo que es uno de los pocos técnicos que les gusta más el jugador con experiencia en la liga (MLS), que los jugadores nuevos como en todos lados que están trayendo tantos de afuera”.

Sobre polemizar si estuvo bien o no que su ex entrenador dijera abiertamente que el equipo de 2017 sufrió de indisciplina, Carrasco prefirió mantenerse al margen . “No estoy en una posición de decir sI fue o no correcto, los resultados van a demostrar si los cambios fueron buenos, yo le tengo mucho respeto como persona y le deseo lo mejor a él y al grupo porque tengo muchos amigos allá”.



Finalmente, la otra faceta que hace reconocido a Servando es su matrimonio con la Campeona Mundial Alex Morgan, quien actualmente juega con el Orlando Pride en la liga femenina estadounidense. Una vez más, el fútbol los hace separar pero ellos tienen claras las actuales prioridades. “La respeto demasiado para decirle dónde debe estar”, dijo Carrasco.

Y es que el interés profesional es ahora lo que manda. “En este momento lo mejor para su carrera es que ella esté allá”, aseguró Servando mientras explicó que siempre se han apoyado en que cada uno tome la mejor decisión para sus presentes profesionales.