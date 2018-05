'Seriedad' para festejar goles y la presión que vive en Atlanta: cosas que desconoces sobre Josef Martínez

Josef Martínez es un jugador especial. El venezolano es uno de las estrellas más carismáticas de Atlanta United FC, y de la MLS en general. El número 7 -que anotó la apabullante cifra de 27 goles en 31 partidos disputados hasta ahora en el conjunto de Gerardo Martino- se confiesa ante FutbolMLS. Estos son cinco detalles que quizás desconoces sobre el presente del estelar delantero 'vinotinto'.

1. SIENTE QUE ES UNA PARTE IMPORTANTE DE ATLANTA UNITED Y ACEPTA CON GUSTO LA PRESIÓN

"Me siento una persona importante, dentro del equipo, dentro del plantel, dentro de la institución", comentó Martínez. "Creo que eso es muy importante; el apoyo que nos tienen cada día los compañeros, cada persona que está ahí, trabajando para el futuro, para el crecimiento de Atlanta. Cuando uno cambia de equipo, cuando uno va a un equipo, quiere tener ese rol, pero también tienes un poquito más de presión, un poco más de carga, y hay que lidiar con eso".

2. SU OBSESIÓN ES SER CAMPEÓN CON EL EQUIPO ROJINEGRO

"Como todos los jugadores de la liga, quiero el campeonato", admitió Josef. "Hay que ser realista, hay que ir partido a partido. Primero que todo, hay que quedar en los Playoffs. Eso es lo más importante. Ya después, es un regalo. Creo que se está armando un buen plantel. Lo que yo quiero es que seamos competitivos, como lo fuimos el año pasado... Y hasta mejores, que es lo que tenemos que hacer cada año".



3. MARCA REGISTRADA: SU MANERA DE CELEBRAR LOS GOLES

En su sello personal. Cada vez que hace un gol, Josef Martínez se planta frente a la afición, con rostro serio y desafiante. "Lo hice al final de la temporada en el Torino (el club desde el que llegó a Atlanta United). Lo sigo haciendo en la selección. Obviamente, me identifico con eso. Es una parte de desafío para mí, una parte de desafío para la gente. A mí no me da miedo el ambiente, no me da miedo el rival al que estemos enfrentando. Obviamente eso me identifica, me quedé con eso y así me quiero quedar".

4. NO PUDO CONTRA LAS LLAMAS DEL MERCEDES-BENZ STADIUM

A Josef Martínez le quedó grabado en la memoria. En un partido como local disputado el año pasado frente a Colorado Rapids un 'lanzallamas' instalado detrás del arco frustró el festejo de Martínez. "El partido iba 0-0, y cuando hice el gol, fui a saltar (la valla publicitaria) y el cuerpo se me fue hacia atrás (al sentir la cercanía del la columna de fuego). No es que yo quise que el cuerpo se me fuera hacia atrás. Cuando terminó el juego, Darren (Eales, presidente de Atlanta United FC) entró al camerino y me preguntó '¿Qué pasó?', y le dije 'No vuelvas a poner una cosa ahí', porque imagínate que si yo me quedo ahí, esta cara linda no estaría aquí".



5. EL BALDAZO DE AGUA FRÍA DE LOS PLAYOFFS DE 2017

Tras hacer una gran campaña inaugural el año pasado, Atlanta United fue eliminado de la postemporada en la ronda preliminar de los Playoffs, en una definición por penales ante Columbus Crew SC. "Fue tan frustrante, que llegué al camerino, me bañé y me fui", rememoró Josef Martínez. "Los siguientes días ya era un poco pesantes, porque el clima no era el mismo. Muchos jugadores que querían seguir, otros no. Yo quería entrenar y otros no. Es entendible. Muchos de nosotros teníamos unas ganas, o una ilusión de llegar a la final, porque teníamos un buen grupo, en casa nos habíamos hecho muy fuertes. Pero bueno, no nos tocó. El comienzo siempre es duro, pero esero que este año sea mejor".



