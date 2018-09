"Sería estúpido desperdiciar la oportunidad que tenemos ahora", apunta Wayne Rooney

La victoria 2-1 del miércoles por la noche de D.C. United sobre Minnesota United FC se celebró en los pasillos del Audi Field, aunque costó más de la cuenta. El conjunto de la capital estadounidense no jugó bien, pero -con esfuerzo- se quedó finalmente con un triunfo vital, que lo dejó con 34 puntos. Dos unidades menos que Montréal Impact, el sexto y último clasificado de momento a los Playoffs en la Conferencia Este.

"El primer tiempo no fue suficientemente bueno", reflexionó tras el encuentro Wayne Rooney. "Fuimos un poco torpes, perdimos la concentración. En el descanso hablamos sobre eso y se notó en la segunda parte. Supimos aguantar y nos quedamos con la victoria", agregó el jugador franquicia de D.C. United. "Fue un partido importante, que nos pone a dos puntos de distancia de los Playoffs, con un partido menos que Montréal. Salió bien al final, pero hay cosas por mejorar".

"Antes del partido dije a mis compañeros que este juego era más importante que los que hicimos ante Atlanta o New York City", continuó Rooney. "Ante esos rivales nos concentramos mucho en no recibir goles, usamos mucho el juego de banda a banda. Y ante Minnesota comenzamos un poco con esa mentalidad".

Las palabras de Rooney no fueron las únicas que llamaron a la reflexión en el vestuario de D.C. United. "Probablemente fue uno de nuestras peores actuaciones del año", apuntó el central Steve Birnbaum. "Es positivo haber ganado el partido, pero no podemos jugar de esa manera de ahora en adelante. No alcanza, y todos lo sabemos".