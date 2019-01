Sergio Rivas, de Chihuahua a la MLS tras brillar en el fútbol universitario de Estados Unidos

Como aquella que le llegó al ser invitado por la Universidad de Seattle. “Número uno, inmediatamente lo relacioné con Seattle Sounders; número dos, era una institución privada/católica, algo que es bueno para mis aspiraciones escolares; número tres, me dieron una beca entera y eso significaba que tenían mucho interés en reclutarme. Eso me inspiraba a jugar para ellos por la confianza que mostraban en mi”, contó explicando como fue que llegó de Parral a Albuquerque, y luego a Seattle.

“Tengo que admitir que yo no tenía planeado venir a este SuperDraft porque era muy costoso, contemple el no venir. Fue Justin Sells, mi técnico del club Rush New México quien me convenció, pagó por mi vuelo a Chicago y hasta me dejo quedar en su habitación”, confesó Sergio.