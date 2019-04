Sergio Busquets: "Me gusta Estados Unidos; el fútbol allí sigue creciendo"

Uno de esos potenciales casos podría ser el de Sergio Busquets , durante años pieza integral del Barça , y que con la llegada en la próxima temporada del holandés Frenkie de Jong podría ver amenazada su cantidad de minutos de juego. Pese a que su contrato con el club catalán se extiende hasta el final de la temporada 2022-23, 'el Pulpo de Badía' no descarta cambiar de rumbo antes de ese momento.

"Siempre dije que no estaré en Barcelona por 20 años jugando un papel secundario", expresó el centrocampista internacional. "En el momento en el que sienta que mi ambición se está apagando o que no soy capaz de entregarme físicamente, daré un paso al costado sintiéndome privilegiado y contento por los que he dado a este club", comentó Busquets en una entrevista publicada por Sports Illustrated.