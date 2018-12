Sebastián Blanco: "Quería venir a la MLS para intentar ganar aquí un campeonato"

'Chucky' Blanco es factor fundamental para que hoy Portland esté ante la oportunidad de sumar su segundo título en la MLS en el partido ante Atlanta United FC, en el Mercedes-Benz Stadium (8 pm ET, UniMás).

"Hemos jugado 40 partidos esta temporada, y ahora tenemos la oportunidad de jugar la final. No es algo que ocurra siempre", valoró Vlanco. "Para alguna jugadores de este equipo es la segunda oportunidad, pero para otros es nuestra primera ocasión como jugadores de Portland. Es una oportunidad maravillosa".

Las cosas no fueron siempre tan positivas para 'Seba' en su actual equipo. En su campaña inaugural su rendimiento tardó en hacerse evidente, al marcar apenas dos goles en sus 19 partidos iniciales, aunque el año finalizó con una cuenta de 8 goles y 8 asistencias en 33 encuentros. Esta temporada fue todavía mejor, con 10 tantos y 11 pases-gol; una gran preparación para lo que demostraría en la postemporada.

"Por supuesto, me encantaría jugar esta final en casa, pero a la vez me encanta el desafío", expresó el futbolista. "Vamos a un gran estadio, a jugar contra un gran equipo. No estamos asustados, es algo positivo para nosotros".